兀兰圈汽车失火狂烧 警察封锁整个停车场

（早报讯）兀兰圈多层停车场，轿车突然失火狂烧，警察封锁整个停车场，只让其他车主进去取车。

这起火烧车事件发生于今早（8月12日）8时30分左右，地点是兀兰圈第748A座多层停车场三楼。

热心读者通报，一辆轿车不知何故突然失火狂烧，现场弥漫浓烟。

附近居民蔡女士（41岁，行政人员）告诉记者，8点半听到警报器声响，丈夫从家中窗口看到多层停车场冒出白烟，怀疑是着火，因此立刻拨打995。

“民防部队表示，已接到通报正在赶来的路上。过后我还听到爆炸的声响。”

根据蔡女士的丈夫钟先生（40岁，行销人员）提供的视频，可见一开始冒出白烟，火势在1分钟内变大，熊熊火焰冒出停车场，随后冒出浓浓黑烟，燃烧了约6分钟。

另一名居民透露他在8点40分左右听到有人喊着火了，便赶紧下来看，发现多层停车场的三楼着火，很多住在对面的居民都在公共走廊围观。

记者到场时火已被扑灭，但是警报器还在响，警方封锁了整个停车场，只让其他车主进去取车。

据记者观察，停在附近的车辆没有被殃及。

民防部队受询时表示，于今早8时30分接获通报，火患涉及一辆轿车引擎，民防人员利用水枪将火扑灭。无人在事件中受伤，起火原因仍在调查中。