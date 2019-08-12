芽笼东观音斋创办人取回经营权

（早报讯）观音斋风波告一段落！饮食集团与萍姐的9个月合作经营关系破裂，双方过后更是闹上公堂，互相索赔，案件扰攘两年，如今终于达成私下协议，成功和解。

《新明日报》2017年多次报道，观音斋创办人朱云萍“萍姐”与合作餐饮集团Jus Delish Group合作关系闹僵，之后更是有黑衣人上门，要接管芽笼东的店面。

据《新明日报》记者前年掌握的法庭资料显示，饮食集团Jus Delish Group拥有观音斋一半的股权，而根据买卖协议，“萍姐”受聘为品牌代言人，每月8000元代言费，芽笼东的店面2016年12月28日得到餐饮执照后，就需停止营业。

不过，饮食集团在索赔状中指身为董事及股东之一的“萍姐”毁约，包括为芽笼东店面购入过多未能清除交代的材料、拒绝将该店面及其盈利交还于集团，和利用造假收据向集团索赔。

集团认为，“萍姐”的做法已违反了雇佣合约及股东协议，并针对上述指控现阶段向朱云萍索偿30万6357余元，包括四月和五月的芽笼东店面盈利，其他损失再待评估。此外，集团当时申请禁令，禁止“萍姐”再发表诽谤性言论、进入芽笼东店面及继续经营该店面。

萍姐过后提出反诉，要向集团追讨4月份拖欠至今每月8000元的代言费，以及她为观音斋供应、每包60元的叻沙酱料费用。她也指，集团拖欠供应商和芽笼店面的业主，也没有支付员工的加班费，这些都是她自掏腰包偿还的。

据了解，如今该案件也告一段落。记者向“萍姐”的代表律师杨小姐查询，她表示案件为期10多天的审讯原本定在今年9月开审，但双方在今年7月23日入禀申请“中止诉讼通知书”（notice of discontinuance）。

两方私下达成协议，决定和解，但和解内容保密。她也说，“萍姐”会继续管理芽笼东的观音斋店面，她也会以“萍姐观音斋”的名称经营。根据会计与企业管制局（ACRA）资料，芽笼东的观音斋为“萍姐”一人独资经营。