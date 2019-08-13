明年农历新年 中小学放假四天

（早报讯）明年的农历新年假期落在周末，我国中小学生可享有四天长周末假期，年初五才回学校上课。

教育部今天公布中小学、初级学院和励仁高中2020年新学年的学段和假期表。

明年的农历正月初一和初二落在周末（1月25日和26日），因此接下来的星期一（1月27日）是公定假日，星期二（1月28日）定为学校假日，学生在星期三（1月29日）才回学校上课。

明年的元旦（1月1日）落在星期三，全国中小学在隔天1月2日（星期四）开学，最后一个上课日在11月20日（星期五）。

配合1月的O水准成绩放榜，初院和励仁高中新生将在2月5日（星期三）开课，在籍学生则在1月6日（星期一）开课。

明年的学校假日还包括青年节隔天的星期一（7月6日）、教师节（9月4日）、儿童节（10月9日）、以及屠妖节之后的星期一（11月16日）。

中小学学段之间的学校假期分别在3月14日至22日、5月30日至6月28日、9月5日至13日，以及11月21日至12月31日。

初院和励仁高中的学校假期分别在3月14日至22日、5月30日至6月28日、9月5日至13日，以及11月28日至12月31日。

欲知明年的学校假期详情，可上网www.moe.gov.sg/education/school-terms-and-holidays查询。