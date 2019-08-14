樟宜机场集团开发登机桥模拟器 提高培训效率

（早报讯）樟宜机场集团预计下个月推出试验计划，希望借助新开发的登机桥模拟器，提高地勤人员的培训效率，未来有望缩短相关的培训时间。

登机桥模拟器的开发工作目前已进入最后阶段。

樟宜机场集团机场运营规划与空侧飞行管理副总经理杨善溢受访时说，开发登机桥（passenger loading bridge）模拟器，是为了长远发展做打算。随着机场交通日益繁忙，对登机桥工操作员的需求料会增加。

“我们现在要做的是寻找一个方式优化培训过程。如果我们能更有效地进行培训，未来迈向第五搭客大厦时，肯定能感受到当中的益处。”

樟宜机场四个搭客大厦共有217个登机桥。目前，地勤服务业者若要使用登机桥培训职员，须先预定，但是否有空出的登机桥则取决于航班的起降情况。有基于此，相关培训可能需分几天进行。

按现有计划，登机桥的操作培训过程可长达30个小时，其中，25％的时间是在课堂内进行，75％则是在登机桥上授课。但有了模拟器后，学员可在完成课堂学习后，先使用模拟器练习和熟悉整个器材和操作，再到真实的登机桥上训练。

如此一来，花在真实登机桥的时间料可减少约25％。

登机桥模拟器由樟宜机场集团和本地科技公司Aviation Virtual合作开发，并采用了虚拟实境科技。樟宜机场集团创新与流程增强、成本规划与合同管理工程与发展副总经理萧志文说，除了无法感受到操作登机桥的震动感以外，模拟器和真实操作极为相似。