张志贤：亚洲各国应合作解决基设需求

（早报讯）亚洲经济潜能要获得充分发挥，各国就必须共同解决重要基础设施需求。国务资政兼国家安全统筹部长张志贤认为，这必能为亚洲开启新篇章。

他周四（8月15日）早上在第五届新加坡暨区域商务论坛（Singapore Regional Business Forum）致辞时说：“随着亚洲持续发展，基础设施将是起到重要的经济平衡作用，也是增长的关键。我们须要新一轮的基础设施投资，以应付我们对电力、交通、水、卫生、电信、住房和其他方面的需求，同时也加强各国和城市之间的交通。”

他还说，亚洲要跨越发展障碍，政府、私企和多方发展银行就必须合作，创造更开放、更注重创新和可持续性的亚洲。

他也指出新加坡可参与中国“一带一路”倡议的三个方面，其中一个是协助创造开放与包容并重的环境，汇聚各地的合作伙伴进行基础设施的策划和经营工作。他举例说，在新加坡设总部的银行已为东南亚60％的基础设施提供贷款或咨询服务。

新加坡暨区域商务论坛由新加坡工商联合总会（SBF）主办。

工商总会主席张松声演讲时指出，亚细安若要提高竞争力和坚韧程度，良好的交通非常重要。“交通衔接性更好的亚细安及邻近地区，将能创造更多经济机遇、推动创新工作，并为兼具包容与可持续的长期增长打下基础。”

来自45个国家与地区的800多名商界领袖和政府官员，出席分别在周四和周五（16日）举行的新加坡暨区域商务论坛和新加坡暨区域基础设施峰会（Singapore Regional Infrastructure Summit）。