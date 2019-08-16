经理监守自盗卷24万珠宝 逃马国三年落网

（早报讯）珠宝店助理经理心生贪念，算准离职前一天，抱走近300件价值超过24万元的珠宝越堤潜逃，三年后落网时，珠宝都已变卖光。

29岁的马国男子刘廷良今早承认一项监守自盗和抵触一项防止贪污法令的控状。

被告自2013年在Lovis Diamond珠宝店担任销售行政人员，之后升职为助理经理，主要负责处理在裕廊西城和勿洛广场两间分店的销量。他有权调动两间分店与总公司的珠宝，也负责看管分店里的珠宝。

案情显示，被告在2016年2月24日萌生盗珠宝的念头，并申请隔日拿假，决定珠宝到手后，一去不返。

通过慎密的计划，被告安排勿洛广场分店的员工准备101件珠宝，再使用销售终端机（POS）注明将这些珠宝调动至裕廊西城分店。

约莫晚上8时，被告拿着珠宝到裕廊西城分店，再次用销售终端机（POS）记录298件珠宝将被调回总公司，然后趁分店打烊后，把总值24万6624元零3角的珠宝装入黑色袋子中离开。

隔日被告拿着盗取的珠宝越堤潜逃，而总公司的商业经理在事发两天后点算珠宝存货时，发现298件珠宝的下落不明，立即报警处理。

被告事发后在马来西亚变卖珠宝，换取现金。

法庭发出通缉令，在和马国皇家警方的紧密合作与协助下，被告于今年6月5日在马国被捕，之后押送回我国，被控上法庭。

被告至今未作出任何赔偿，警方也未找到这些珠宝。