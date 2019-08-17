公园局探讨提升 宠物寄宿业者服务标准

（早报讯）接管动物事宜的国家公园局下来将探讨如何进一步提升宠物饲养与寄宿业者的服务标准，并加强对宠物的追踪，同时也会加强与利益相关者的咨询。

公园局自今年4月，从农粮兽医局手中接过动物事宜，并设立了动物与兽医事务组。该局积极与社区和其他利益相关者紧密合作，双方经过讨论后确认出下来会进行的三大工作重点。当局将于今年集中商讨并承诺在明年初分享结论。

内政部兼国家发展部高级政务次长孙雪玲今早在首次举办的“宠物外出日”（Pets' Day Out）活动上宣布上述消息。

她指出，本地有越来越多人养宠物，宠物健康及福利也越发重要。“我们希望与利益相关者及更广泛的社区合作，以讨论出台宠物相关问题的解决方案及政策。”

目前，本地共有25间持执照农场获准提供繁殖及寄宿服务，但因为当局目前没有颁发执照给农场外的寄宿业者，市场上依旧存在许多零零总总，规格不一的寄宿服务。

公园局因此考虑，可利用培训员工及认证或颁发执照的方式，提高繁殖业和寄宿业者的标准，以保障宠物健康和福利。

至于加强对宠物的追踪，除了便于快速寻获走失的宠物，也有助监管那些身体状况不佳或患上传染病的宠物。

孙雪玲说：“其中一种可能，是尝试将近距离无线通讯（Near-Field Communication，简称NFC）技术运用在宠物的微芯片上。这样任何人都能够用手机扫描芯片，不仅追踪其临床病历，也更快速地识别合法主人身份。”

“宠物外出日”揭幕每个月将举办一次

首次举办的“宠物外出日”今早在园艺园林（HortPark）揭开帷幕，这项活动下来将每个月举办一次。

当局特意将活动与原本的月度“园艺好手外出日”（Gardeners' Day Out）共同举办，让喜欢宠物和植物的公众相互交流。活动预计吸引超过5000人参与。

除了提供给宠物爱好者、主人、企业及爱宠协会交流机会，还有不少知识讲座、工作坊，互动游戏等。同时设有各类动物福利组织展台，宣讲领养知识及鼓励公众为等待领养的宠物提供一个新家。

白女士（30岁）今早带着领养的一岁日本银狐犬前来，进行免费健康检查，并参加工作坊。“虽然看过兽医，但它咳嗽的毛病还是时有发生，所以就带来再检查一下。它不喜欢跟别的狗狗共享玩具，我也希望通过工作坊学习相关知识，再来教它。”