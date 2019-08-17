我国另四个地区将增设义工综合中心

（早报讯）自裕廊东和勿洛的义工综合中心在去年成立后，政府今天公布另四个义工综合中心的地点，它们将位于文礼、水车（Kreta Ayer)、大巴窑和兀兰，按各区的需求制造更多志愿服务机会。

文化、社区及青年部在今年的国会拨款委员会辩论该部门开支预算时指出，政府计划最迟在今年底成立七个义工综合中心（Volunteer Centre），它们由分布全岛的社区组织承办，以各自邻区为中心，负责协调和动员区内的义工资源。

文化、社区及青年部长傅海燕今天（17日）出席关爱新加坡行动（SG Cares）举办的“庆祝我们关爱文化”压轴活动时，公布最新四个义工综合中心的地点，以及负责承办各中心的社区组织。

关怀机构（Care Corner）将负责承办大巴窑和兀兰的义工综合中心。位于大巴窑的关怀机构也将从10月起启动“近邻关爱”（Neighbour Cares）计划，动员居民协助照看居住在大巴窑中和大巴窑西马里士他一带的120名至150名独居年长者。

文礼的义工综合中心将由德教太和观负责承办，旨在为区内的低收入家庭提供支持；水车区的中心则由牛车水—金声公民咨询委员会负责，通过现有的儿童与青少年社区中心（Catch Plus）计划为来自低收入家庭的孩童和青年提供社区支援。

配合由爱心服务中心（Loving Heart Multi-Service Centre）负责的裕廊东义工综合中心，以及天友社区服务中心（Filos Community Services）负责的勿洛义工综合中心在去年已成立，我国全岛目前共有六个义工综合中心。

最后一个义工综合中心的确切地点会在今年底前公布。