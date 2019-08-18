贴文指定聘越南人惹议 网红Nas：到越南工作

（早报讯）网红Nas Daily在本地指定招聘越南人惹争议，劳资政公平与良好雇佣联盟介入了解，Nas Daily昨（8月17日）澄清该越南人将在越南工作。

今年四月移居本地成立自己媒体公司的27岁巴勒斯坦及以色列网红Nas Daily，上周一在公司的越南面簿上传贴文，有意招聘一名越南人加入新加坡团队进行全职视频拍摄与剪辑的工作，并表示若有人推荐成功可获得500美元（约690新元）的酬劳。

贴文上传后引起舆论，有者认为这似乎没在优先考虑本地人的利益。

针对该贴文，劳资政公平与良好雇佣联盟（TAFEP）表示介入了解，Nas Daily昨天在面簿上澄清公司招聘的这名越南人在本地受训几个月后，最后将在越南工作，而非新加坡。

面对媒体询问，劳资政公平与良好雇佣联盟表示，所有雇主都该遵循劳资政准则的公平雇佣条例。所有本地的工作职位都以该准则为标准，无论招聘广告登在哪个媒介上。该准则下，任何不包括本地人或指明要聘用非本地人的文字与词语都不能被使用。

Nas Daily告诉《海峡时报》说，由于越南的媒体公司正迅速发展着，尤其是越南的面簿，因此想雇用一名越南人。

“所以我才想雇用最好的视频制作人加入，负责越南市场，因为他们了解当地文化。”

他也说，至今已雇用五名本地人：“我们正在新加坡设立总部，也一直积极聘请本地人。我们也将在新加坡成立‘Nas 大学’教导本地人如何制作视频。”他也称公司在四个月内已贡献100万元给本地经济，另外有200万元也即将从国际客户中获得。

他也表示，有关于新加坡的正面视频在一年内获得两亿人观看。