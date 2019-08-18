【国庆群众大会2019】李总理：成功的马来回教社群是海外群体的模范

（早报讯）新加坡马来社群通过教育提升社会和经济水平，奉行回教信仰的同时也与其他族群保持和谐互信的关系。本地马来社群的成功，使他们成为了国外回教和少数社群借鉴学习的对象。

李显龙总理今晚（8月18日）在宏茂桥工艺教育学院发表2019年国庆群众大会演说。他在马来语演讲中说，越来越多马来家长重视学前教育，安排孩子接受学前教育，让他们在上小学前拥有更扎实的学习基础。

他指出，马来社群今年产生了一名总统奖学金得主，马来族学生的整体学业表现也有明显进步。“获得专业文凭和大学文凭的马来毕业生比以前更多了。从工艺教育学院或理工学院毕业的马来学生，也选择不断提升技能。这有助于他们在事业上不断攀升，开拓更多事业发展道路。”

李总理指出，教育部将为工艺教育学院学生制定更多发展途径，相关细节不久后公布。

随着越来越多马来族学生升上理工学院和大学，政府会制定措施确保学费维持在国人负担得起的水平，即使是最贫困的家庭，也不会因为付不起学费而放弃求学。

李总理也指出，在本地多元文化社会的环境中，回教徒秉持相互尊重和包容的精神进行宗教活动。“因为我们成功建立了和谐的族群和宗教关系，本地马来回教社群也成为了其他回教和少数族群的模范。”

他指出，回教宗教师（ustaz）在引导回教社群上扮演关键角色。新加坡回教理事会（MUIS）明年推出名为“当代社会中的回教”的研究生证书课程，课程对象是国外研修归来的宗教老师，旨在帮助他们根据新加坡环境运用国外所学。

“我们也希望探索回教传授与学习上的新教学方法。这将帮助我们逐渐形成自己的回教学院模型，在未来有能力自己培养新一代的回教宗教师。”

李总理指出，本地马来社群随着国家繁荣发展，生活水平也有所提升，形成独特的本土身份的过程中，也与其他社群相融合。他说：“开埠200周年也是我们纪念马来社群的贡献，肯定你们的成就的时候……政府会在一路上与你们同行，支持你们的志愿，让马来社群继续成为成功的社群。”