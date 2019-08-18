【国庆群众大会2019】李总理：新加坡是多元种族的独立国家 在任何情况下都须依据原则办事

（早报讯）新中关系是独特的，同文同种的优势，有助两国建立友好关系。但新加坡是多元种族的独立国家，有着自身的观点和立场，在任何情况下都须依据原则办事，国人也须明确了解我国的利益和政府的考量。

李显龙总理今晚在宏茂桥工艺教育学院发表2019年国庆群众大会演说。他在华语演讲中说，随着世界进入多事之秋，我国如今面临严峻考验。李总理指出，中美纠纷让各国陷入困难的处境，“大家都不想在中美之间选边站，新加坡也不例外”。

他强调，新中关系是独特的，“同文同种的优势，有助于我们延续并加深民间与文化上的交流，帮助两国建立友好关系，了解彼此并成为合作伙伴”。

尽管如此，我国仍有自身的观点和立场。在外交上，作为华人居多的国家，其他国家容易误解新加坡的立场，使得我国处境格外困难。尤其是当中美产生矛盾时，如果支持中国，则被认为是对中国有求必应，如果支持美国，中国也不一定会理解。

李总理说，新加坡在任何情况下都须依据原则办事。“该同意的时候，我们会同意，不该同意的时候，我们就必须维持并解释我们的立场。”

“我们希望其他国家都清楚明白，新加坡是个多元种族的独立国家，有自己的立场。当然，国人也必须明确了解新加坡的利益和政府的考量。”