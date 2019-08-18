【国庆群众大会2019】退休和重新雇佣年龄最迟2030年调高到65岁和70岁

（早报讯）退休年龄和重新雇佣年龄将分别逐步调高到65岁和70岁，目标是最迟在2030年完成调整。

55岁以上员工的公积金缴交率也会未来约10年时间里分阶段上调，最终使60岁及以下员工一律缴交全率37％的公积金。

李显龙总理发表2019年国庆群众大会演说时说，年长员工劳资政工作小组已完成检讨工作，而它所提出的各项建议获得政府全盘接受。

小组其中四大建议包括调高目前的62岁法定退休年龄到65岁、调高67岁重新雇佣年龄到70岁、上调年长员工的公积金缴交率，以及逐步落实计划，在2030年左右达成前三个目标。

政府会先在2021年开始调整公积金缴交率，整个调整过程需要10年左右的时间，视经济情况而定。届时，公积金缴交率只有在员工过了60岁，才会随着年龄增长而减少，直到70岁。

这意味着60岁以上至65岁，以及65岁以上至70岁这两个年龄层的员工，公积金缴交率将分别上调到26％和16.5％。70岁以上者的总缴交率则维持在12.5％。

目前，公积金缴交率是从员工年满55岁后，分三个年龄层逐步减少。

退休年龄和重新雇佣年龄则从2022年7月1日开始第一轮调整，分别上调到63岁和68岁。