【国庆群众大会2019】我国未来100年将投入至少1000亿元应对海平面上升

（早报讯）气候变化带来的威胁迫在眉梢，单是应对海平面上升的问题上，我国很可能在未来100年花上1000亿元或以上，以采取必要防御性措施保护我国海岸线。

李显龙总理指出，就如组建新加坡武装部队担负国防重任一样，气候变化关乎我国生死存亡，国人应该像看待我国防务一样，严肃看待气候变化课题。

李显龙总理发表2019年国庆群众大会演说时，概括了我国至今就缓解和应对气候变化带来的影响做了哪些努力，也分享了政府未来还会探讨哪些应对气候变化的措施。

考虑到当海平面上升时，滨海堤坝的（Marina Barrage）一个水泵房（pump house）将不足以应对涨潮时庞大的雨势，须从滨海蓄水池抽出水量排入大海，我国必须在滨海堤坝对面建造第二个水泵房来应对这些需求。公用事业局也已开始为此进行规划。

此外，政府已经开始在德光岛建造小型圩田（polder）累积经验，相关技术未来可用于保护我国东部海岸线。另一可行的方法则是在滨海东至樟宜的离岸岛屿进行填海造地，再将这些新地段与堤坝衔接起来，建造类似滨海蓄水池的淡水蓄水池。政府会仔细检讨和评估所有应对选项，届时再决定要怎么做。