【国庆群众大会2019】布拉尼岛将重新发展为新旅游景点

（早报讯）随着布拉尼码头在2027年迁至大士港口，布拉尼岛将与圣淘沙一同重新发展，兴建新旅游景点。南部濒水地区也将连接周遭所有绿色空间，包括铁道走廊和圣淘沙，让我国中央区拥有新的“绿色心脏”，更加彰显花园城市的魅力。

李显龙总理发表2019年国庆群众大会演说时说，除了保护自身免受海平面上升的影响，我国也有长远计划来重塑和充分善用海岸线。其中一个计划是南部濒水地区。

南部濒水地区目前涵盖新加坡港务集团的丹戎巴葛、岌巴和布拉尼码头，以及巴西班让集装箱码头。随着它们分别在2027和2040年搬迁至大士，这将腾出优质地段供重新发展。

李总理说，这是一次机会，可将南部濒水地区重塑为集生活、工作与休闲为一体的新场所。

其中，岌巴俱乐部的组约将在2021年到期，它目前所在的地皮足够兴建9000个住屋单位。政府也计划在南部濒水地区开辟更多办公空间，以带来更多就业机会。

如此一来，国人可在住家附近工作，也能在公司附近居住，无论昼夜，为该区注入生命力和活力。

休闲设施方面，政府将重新发展巴西班让两个旧电力站，将它们打造成为类似圣占姆士发电厂的夜间场所。

此外，布拉尼码头在2027年迁至大士后，布拉尼岛也将与圣淘沙一同重新发展。李总理说：“我们将在布拉尼岛上兴建新景点，如同圣淘沙的环球影城一般。我们还将为圣淘沙的海滩注入新活力，并扩建其自然和历史走道，以保留其岛屿特色。”

与此同时，南部濒水地区也将贯连周遭所有绿色空间，从西海岸公园至东海岸公园，并连接铁道走廊和圣淘沙。“中央区将拥有一颗崭新的‘绿色心脏’，让新加坡更像一个花园城市。”