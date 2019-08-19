公务员退休和重雇年龄提前在2021年调高

（早报讯）公共服务部门将提前在2021年，把退休年龄从62岁调高至63岁，及重新雇用符合条件的公务员直至他们年满68岁，预计将有超过2000公务员从中受惠。

李显龙总理昨天发表国庆群众大会演说时宣布，我国将在未来10年，分阶段调高退休年龄和重新雇佣年龄。第一轮调整是在2022年7月1日，退休年龄届时将从62岁调高至63岁，重新雇佣年龄顶限则从67岁调高至68岁。

公共服务署今午发表文告宣布，公共服务部门将提前一年，即从2021年7月1日起，调高退休年龄和重新雇佣年龄，将有超过2000公务员从中受惠。公共服务部门是我国最大的雇主之一，聘请约14万5000名公务员。

与此同时，公共服务部门也意识到，单靠修改法令不足以协助公务员延长职业生涯，因此将从多个方面加大力度，协助公务员保持就业。

公共服务署正积极鼓励并同各政府部门和公共机构合作，重新设计工作，如通过自动化机制，减轻工作对公务员的体能要求，以便他们可做出更长久的贡献。

公共服务署也同公共机构合作，提供更多样化的办公选择，如兼职办公和灵活工作制。

此外，随着公务员的年龄增长，公共服务部门也将关怀并协助他们应对生活上的转变。新加坡公共服务学院就同志愿福利团体乐活乐学中心（Centre For Seniors）合作，从下个月起推出“基础乐活乐学课程”。

为期两天的课程，将为年长公务员讲解如何应付职业转型、退休、财务规划、健康和人际关系等课题。今年稍早时候，已有超过50名公务员在试行阶段参与该计划。