雇主和55岁以上雇员 两年后都得缴交更多公积金

（早报讯）逐步上调55岁以上公积金会员缴交率的担子，将分别落在雇主和雇员身上，而且每回上调的缴交率，不得超过一个百分点。

李显龙总理昨晚在国庆群众大会上宣布，全盘接受年长员工劳资政工作小组的建议，包括在未来约10年时间里分阶段上调55岁以上员工的公积金缴交率。

这个负责重点检讨法定退休年龄、重新雇佣年龄，以及年长员工公积金缴交率等课题的小组，分享了22项建议的详情。

小组在提呈给政府的报告中指出：“一系列上调缴交率的每一步，都应让雇主和雇员参与。这符合集劳资政伙伴之力，改善退休资源的做法，也就是由雇主和雇员缴交公积金，政府提供累进和零风险的利率，以推高公积金储蓄。”

为了不影响员工的可支配收入，小组也建议每回上调公积金缴交率时，幅度不得超过一个百分点。

报告说：“一些时候可能也因为经济情况，有必要延迟上调公积金。即便目标是在10年里完成全额的上调，我们也必须维持灵活性。”

工作小组的目标是到了2030年，超过55岁至60岁者的缴交率与更年轻的员工划一为37%；超过60岁至65岁者，缴交率则从目前的16.5％增加到26％；超过65岁至70岁者，缴交率从12.5％增加到16.5％，而70岁以上的雇员，公积金缴交率维持不变，即12.5％。