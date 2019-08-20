华为送百元券给数千买不到手机者

（早报讯）还记得华为54元手机风波吗？华为现已开始分批派发100元礼券给数千名买不到特价手机的公众，目前已有约2000人通过手机短信收到礼券。

华为以庆祝新加坡54周年国庆之名，上个月26日推出54元特价手机，却因供应不足引发数千人抢购手机的混乱场面。

《海峡时报》报道，华为从本月2日开始联系顾客，分批派发100元礼券给5000人。截至昨天（8月19日）约2000人已通过手机短信收到礼券，其余顾客预计本月底前可收到礼券。

礼券有效期为一个星期，公众可在10间特定分行兑换礼券。目前已有近1000名顾客兑换了礼券。公众可用礼券以48元购得原价148元的Y6 Pro，或购买特定手机型号如P30 Pro、P30和P30 Lite。

公众须出示手机短信、身份证，以及短信链接的QR码，才能兑换礼券。

上个月特价手机开卖首日，一名53岁妇女因拿不到号码牌，被警员多次警告仍不肯离开，还一度发飙拒捕，过后遭警方逮捕。

为避免再次出现混乱场面，华为此次做出谨慎安排，根据分行的预估客流量，决定每天派发的礼券数量。

另外，上个月26日数百名在阁室（COURTS）分行排队的顾客，也收到阁室发出的100元礼券短信。阁室的礼券有效期到本月31日，只能在淡滨尼的旗舰店兑换。

阁室发言人告诉《海峡时报》，这是对顾客造成的不便“释出善意的表现”。