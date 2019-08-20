女病人发烧 家庭医生摸胸被控

（早报讯）发烧感冒到诊所求医，医生却要掀衣诊胸部，45岁家庭医生被指在看病时拉下女病人的内衣摸胸非礼，他否认指控，案件目前在国家法院进行审讯。

被告吕荣山（45岁，Lui Weng Sun）面对一项控状，指他涉嫌于2017年11月6日下午2时42分，在芽笼一带惹兰迪卡（Jalan Tiga）第39座组屋一楼的东北医疗集团（Northeast Medical Group）诊所行医时，非礼一名24岁的女病人。

为保护受害者，媒体不可报道任何可泄露她身份的资料。

控状显示，被告被指拉下女病人的胸罩后把医生的听诊器放在她的胸部上听诊时，用手指触摸了她的乳头，犯下一项有“肌肤之亲”的非礼罪。

被告否认指控，案件昨天开始在国家法院开审，但因首先供证的是本案的受害人，昨天进行了一天的清堂审讯。

今早（8月20日），受害人的男友供证，为保护受害女生，媒体同样不可报道他的名字。

根据男友，女友当天只是发烧感冒前去看医生，她从诊所离开后告知他发生的事，他先打电话质问医生，过后与女友商量后决定报警。

律师萨斯纳登（Shashi Nathan）是被告的代表律师。

非礼罪状一旦成立，被告可被判坐牢不超过两年或罚款或鞭刑。（人名译音）