政府将据中小企业商业规划提供所需援助

（早报讯）政府接下来会对中小企业援助计划的执行做出调整，相对于像过去让企业申请个别援助计划，政府将会要求它们把重点放在商业规划上，而政府机构则会从中鉴定企业需要什么援助来达成发展目标，从整体上给予它们帮助。

贸工部长陈振声今早是在第21届中小型企业大会开幕礼后举行的对话会上，做出以上宣布。

他说，政府过去推出许多援助中小企业的计划，让企业在采纳数码化、购买机器和培训员工等方面能够得到帮助。这些个别计划都是很好的计划，但许多企业也因此需要向不同政府机构提出申请，来采纳不同的计划。

“我更希望中小企业可以在采纳不同计划时不必跑来跑去。与其让中小企业在前往政府机构后，说我要采纳什么援助，它们应该想出一个好的商业计划，然后让政府机构去决定什么援助计划能够帮助到它们。”

他强调，如此一来，中小企业在取得援助计划方面将只需通过一个触点（point of contact）即可获得帮助。政府将在这方面同商团与商会密切合作。

除了探讨给予中小企业的援助，陈振声也谈到了企业在节省开支（节流）之余，应该如何以尤其是进军海外市场的方法扩大营收来源（开源），以及企业在中美贸易纠纷等造成世界分化的局势中如何生存的话题。

中小型企业大会今明两天在新达新加坡会议与展览中心举行，同期间也将举办第22届资信商业大会和2019中小企业博览会，将有7000人出席，以及80个参展商参加。

中小型企业大会以双语进行，《联合早报》和资讯通信发展管理局是联办方，并获得新加坡企业发展局、劳动力发展局和全国职工总会就业与培训中心（e2i）支持。