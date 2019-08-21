乌节路店铺偷千元物品 无业母女监10天

（早报讯）没带钱乌节路逛街，到多家店铺顺手牵羊偷走上千元物品，母女双双入狱10天。

这对母女是傅乐梅（68岁）和王佩怡（41岁），两人被控10项偷窃罪名。控方以其中三项加以提控，余项则交给法官下判时一并考虑。他们今天（8月21日）认罪，双双被判坐牢10天。

根据案情，母女俩案发时都无业，她们在2017年10月22日下午3时至5时许，没带钱包出门，却在乌节路一带逛街，两人光顾三家店铺，偷走约690元的物品，包括拖鞋、运动短裤和内衣裤。

案情显示，乌节路威士马广场一家鞋店职员看到母女俩光顾，随即很快离开，一眼认出她们曾在一周前偷了鞋子，于是跟踪她们，通报警察。

两人最后被警方截查，被搜出多个物品，包括两双约109元拖鞋、三件约89元运动短裤，以及价值491元的内衣裤，包括24件内裤和一件内衣。

不仅如此，两人还光顾其他店铺，偷走零食、蛋糕香皂和削刀等，偷走了价值上千元的物品。

控方指，两人曾有偷窃案底，因而吁警方严格惩。

两人的代表律师求情时指，他们家庭不合，父母两人关系不佳，丈夫有心脏病，被告王佩怡是家中最小的孩子，他们三人住在一起，全靠王佩怡赚钱养家。庭上未揭露她目前从事什么行业。

律师也表示，被告傅乐梅有抑郁症，所有物品也已物归原主，吁法官从轻发落。（人名译音）