前合伙人起诉李腾 索利润与卖公司所得

（早报讯）本地艺人李腾的前合伙人林哲湖，声称两人合伙开设的三间服装公司，有一半属于他，但李腾霸占了公司账目，不但不给、分他一半利润，还在两人拆伙卖掉公司后，将他那份也吃掉。

新加坡籍商人林哲湖（34岁）因面对442项控状，包括欺骗、拥有伪造文件、妨碍司法公正和触犯贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令等罪名，自2016年11月被控上国家法院后，他就不被批准保释，一直还押监狱至今。

期间，法庭先审理他所面对的其中四项妨碍司法的控状，包括他涉嫌教唆李腾给假口供。林哲湖不认罪，经审讯后被判罪成和坐牢40个月。虽然他已经刑满，但是剩下的控状还未审理，法官仍不批准他保释在外。

林哲湖今年7月11日，在狱中通过律师入禀高庭向李腾索偿，包括要求李腾将所拖欠的一半利润尽数吐出，以及将卖掉三家公司的一半所得交出，确切金额希望交由法庭定夺。

由于李腾的律师至今年8月2日并未回应诉状，林哲湖向高庭申请获判缺席裁决（default judgment）。

根据本报所掌握的索偿书，林哲湖说他是在2011年底认识了李腾，李腾声称自己是一名“非常忙碌的艺人”，当时经营了两家服装店没空照顾，希望林哲湖能够与他合伙共同经营。

两人在2012年7月11日决定合伙开公司，共同经营台湾服装品牌STAGE在本地的加盟店，每个人各出10万元。但是，林哲湖因触犯与人力部有关的罪行，不能正式列为公司的董事，两人协定让李腾帮他保管公司一半的股份。

直至2012年底，其中一家服装店的租约到期，两人不打算续租，但是决定再另外开设新的服装店，为此两人各投入5万元的资金。

他们后来在2014年和2015年，决定再开创另外两家公司，分别用来经营李腾自己的服装品牌Ground Zero，以及引进台湾艺人周杰伦的品牌MRJ，两人各共注入了另外20万元的资金。

李腾是这两家公司注册的唯一董事，林哲湖说这么做同样是因为他的案底。

林哲湖声称，两人在三次合伙开设公司之前，就同意利润五五平分，但是李腾却没把钱给他。