本轮拥车证成价全面回跌

（早报讯）市场活动趋稳，各车组的拥车证成价全面小幅回跌，大型及豪华车组拥车证成价跌至4万元以下水平。

本月第二轮拥车证公开投标活动今午（8月21日）结束，中小型汽车组（A组）成价下滑808元，报3万1917元。

大型及豪华车组（B组）成价则在上一轮突破4万元关口后回跌1399元，报3万8602元。

一般用于注册B组车款的公开组（E组）成价同样下跌510元，报4万零2元。

货车和巴士组（C组）成价下滑1299元，报2万6501元。电单车组（D组）成价则下滑99元，报4301元。