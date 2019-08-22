新加坡通勤大挑战 邀业界为改善公交出谋献策

（早报讯）预测地铁未来的故障率、探测巴士站的人流量、降低住宅区的噪音量……陆路交通管理局连同新捷运和SMRT推出新计划，广邀业界集思广益，为应对陆路交通需求和挑战出谋献策。

这项名为“新加坡通勤大挑战”（Singapore Mobility Challenge）的活动在今年6月推出，旨在为公共交通问题寻求方案，以落实2040陆路交通发展总蓝图所制定的“20分钟市镇、45分钟城市”的愿景，打造更具包容性的公交系统，为国人提供安全的旅程，同时提倡健康生活。

当局总共收到来自21个国家的112份提议书，就地铁和巴士运作、维修及乘客服务方面提出解决方案。

当中有六份提议书入围最后一轮评选，本地数据分析公司Azendian所提议开发的一套综合人力规划系统获得首奖，交通部兼通讯及新闻部高级政务部长普杰立医生今早在首次举办的陆路交通业日（Land Transport Industry Day）上颁奖给这家公司。

Azendian下来将同业者合作探讨如何落实计划，提高人手分配方面的效率及生产力。

此外，陆交局也同新加坡企业发展局合作，推行政府提升企业能力合作计划（Gov-PACT），资助中小型企业和起步公司开发和测试创意点子。