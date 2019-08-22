无业汉一拳打死友人 监12月14周

（早报讯）无业汉与朋友吵架，以为朋友打电话“叫人”来帮忙，立刻一记右勾拳打他脸颊。朋友当场被打懵，后脑勺着地，入院后伤重不治。

将朋友一拳打死的39岁无业男子林永辉（译音），面对三项控状，包括一项蓄意伤人和两项偷窃的罪名。

他昨天（8月21日）认罪后，被判坐牢12个月以及14周。由于他的其中一项偷窃罪名是在假释期间犯案，法官下令他必须额外坐牢12天。

庭上揭露，被告是去年11月，在心理卫生学院国立成瘾治疗服务（National Addictions Management Service）认识56岁的死者吴凯明（译音），两人都在去年12月初出院。

根据案情，被告在今年1月10日下午，到芽笼17巷的后巷赌博输钱，因此传简讯给死者，想要借50元。

两人后来通了电话，死者约被告陪他一起去买手机，因此相约在珍珠坊见面。

他们下午5时半见面后，从珍珠坊一路逛到森林商业中心、慕斯达法购物中心，直至跑马埔路（Race Course Road），花了约三个小时，死者依然没找到适合的手机。

晚上8时40分左右，两人站在位于跑马埔路一家知名印度餐馆外，被告心生不满开始埋怨死者说：“你想要开马赛地，却只肯付日产的钱！”。死者被激怒，要被告去芽笼14巷等他“解决”，立刻拿起手机。

被告以为死者要拨电“叫人”，马上挥拳打他脸颊，造成死者倒在地上，后脑勺着地。死者后来被送往医院，在隔天早上11时24分伤重不治。

控方庭上播放闭路电视画面，指被告“见死不救”，死者躺在地上流血不止，被告仍只顾对他开骂53秒，然后扬长而去。

主控官庭上表示，被告行为恶劣，打了人之后，明明见到伤者的鼻子流了很多血，倒在地上一动也不动，却不肯上前帮忙，只顾着骂他。

主控官庭上播放闭路电视画面，指可看到被告打人后，站在一旁足足骂了53秒，然后离开现场，乘坐德士逃之夭夭。

律师表示，被告已经诚心悔过，希望法官判他坐牢10个月就好。