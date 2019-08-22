轿车撞飞路人冲倒教堂围栏 司机与四人送院

（早报讯）勿拉士峇沙路四车连环撞，多用途轿车（MPV）失控冲上人行道，冲倒教堂围栏，一头栽进灌木丛。男路人闪避不及，遭MPV撞进灌木丛，被紧急送院。

这起车祸发生在昨天（8月21日）下午4点半左右，地点是勿拉士巴沙路善牧主教座堂（Cathedral of the Good Shepherd）前方，事故涉及四辆轿车。

记者接获通报后赶往现场，只见教堂的矮墙和围栏被铲倒，灌木丛被压毁，轿车的零件碎片、车灯和防撞杆散落在一旁的人行道上，地面到处是黑色油渍。

拖车公司当时已到场，正尝试将撞得毁坏不堪的灰色MPV拖走，装修工人也在忙着善后，把坍塌的石柱和围栏搬到一旁。

一名与教堂长期合作的装修承包商告诉记者，他接到通知来到现场时，冲进教堂的MPV已被拖到马路旁。

“我看到一名中年男子躺在灌木丛里，民防人员把他救出后，草丛里还留下他的一只鞋子。”

不愿具名的承包商说，男子没有明显外伤，但已经不省人事，民防人员过后将他紧急送院。

“还有一名女子坐在人行道旁等救援，她的手受伤，受了惊吓。”

根据读者提供的现场照片，一名女子看似左手肘骨折，坐在地上接受治疗，警方则向目击者问话。

目击者说，肇事MPV事发前不知何故与一辆轿车发生碰撞，接着再撞上另一辆车，之后相信为了闪避其他车辆而失控撞入教堂，一名走在教堂外的男路人闪避不及，被猛地撞进灌木丛里。

民防部队受询时证实接获通报，当局派遣三辆救护车到场，一名伤者被送往新加坡中央医院，另四名伤者则被送往莱佛士医院接受治疗。

现场交通大阻塞，半条乌节路被塞爆超过四小时。