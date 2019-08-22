大专助学金额调高 估计约5万5000名公民学生受惠

（早报讯）从下一个学年起，就读大专学府、来自中低家庭收入的公民学生将可获得更高的助学金额。估计约5万5000名公民学生将受惠，其中三万人来自家庭收入最低30％。

家庭收入处在第60百分位及以下的理工学院生的助学金都有所上调，增幅介于50元至400元。家庭收入属于最低20％者，即家庭月入2750元或以下的学生助学金增幅最大，可获2750元助学金，比原有多400元。由于理工学院专业文凭课程每年学费约3000元，这组学生在助学金的协助后，支付150元学费。

其他获教育部资助的全日制专业文凭课程，包括南洋艺术学院、拉萨尔艺术学院、国立幼教学院的学生也会获益。

至于大学方面，家庭收入处在第50百分位的学生都会获得更高的助学金额，家庭收入最低20％的学生可获得的学金额将增加到6200元，比原有的多2200元，意味一般课程的学费将减至2000元。

医学和牙科系学生的助学金额增幅最多，介于3600元至2万700元。目前，新加坡国立大学及南洋理工大学的医学和牙科学费分别近2万900 0元和3万5000元。政府助学金加上大学的助学金，来自家庭收入最低20％的医学生每年学费将不超过5000元。目前，约11%医科与牙科生的家庭收入属最低30％。

教育部长王乙康今天（8月22日）在记者会上分享助学金额调整的细节。他指出，相较于15年前，家庭收入属最低30％的学生中，升上公立大学的比率已从13％增加到21％。升上理工学院的比率则从38％增加到52％。有鉴于此，虽然政府已大幅津贴大专教育，但仍有必要提升对来自中低收入家庭学生的支援，确保不会有人因经济原因，限制他们升学。

随着大专学府助学金额调高，政府预计明年投入的助学金额将增加4400万元，达1亿6700万元。