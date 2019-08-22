杨莉明：延长年长工人“生产力寿命”是经济也是政治选择

（早报讯）完全划一60岁以上年长员工和年轻员工的公积金缴交率含显著风险，即便政府最后成功分阶段逐步调高年长公积金会员的缴交率，雇主对待70岁员工仍会与给60岁员工的待遇不同。人力部长杨莉明指出，要求划一缴交率不但不实际，还可能带来反作用。

杨莉明星期四（8月22日）在新加坡经济学会晚宴上指出，对新加坡政府来说，将迈入老龄化的劳动队伍视为机遇而非负担，并且确保年长员工可选择延长“生产力寿命”，继续工作下去，不只是未来经济愿景，也是社会愿景，更是一项政治选择。

她说：“我们因此也做了资源分配，不断调整政策，来支持这个选择。”

她也在演讲中一一回应社会各阶层对政府调高法定退休年龄、重新雇佣年龄，以及年长员工公积金缴交率的误解和质疑，其中包括反驳新加坡政策研究所（IPS）提出的建议：完全划一所有年长员工与年轻员工的公积金缴交率。

继李显龙总理在国庆群众大会上表示接纳人力部年长员工劳资政工作小组，落实上述新措施后，小组已进一步公布各建议的详情。小组的目标是到了2030年，超过55岁至60岁者的公积金缴交率与更年轻的员工划一为37%；超过60岁至65岁者，缴交率从目前的16.5%增加到26%；超过65岁至70岁者，缴交率从12.5%提高到16.5%，而70岁以上的雇员，则公积金缴交率维持不变，即12.5%。