见义勇为 三人获颁公众精神奖

（早报讯）眼见男子在电动扶梯尝试偷拍女子裙底，一对父女见义勇为，联手制止男子，协助警方将他逮捕，获颁警方公众精神奖。

三名公众因在两起案件中协助警方破案，今早（23日）获金文泰警署颁发公众精神奖（Public Spiritedness Award）。

其中两人更是父女档，他们是59岁的罗敬强和24岁的罗佳仪。两人是在6月23日在靠近西海岸广场旁的行人天桥下楼梯时注意到，一名男子在一旁的电动扶梯行踪鬼祟。

两人发现男子拿出手机疑似尝试偷拍一名女子的裙底，于是便阻止他。眼见行迹败露，男子尝试逃离，但被两人制伏，然后再交由到场的警员处理。

另一名获奖者是41岁的祖哈里，他在5月23日下午5时30分在麟谷峇鲁第58座组屋看到单位前的栏杆有一名男子站在凳子后，一只脚已经跨出，疑似想要轻生。他于是当机立断，迅速将他救下，避免悲剧发生。他过后也陪伴男子等待警方的到来。

金文泰警署署长佩雷拉助理警察总监表示，社区给于的强烈支持和协助促使新加坡成为世界上其中一个最安全的城市之一。

“我们很感谢这三位具有强烈公民意识和对公共安全关注的公民。他们帮忙造就了一个更安全的新加坡。”