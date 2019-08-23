诈骗新招横行 警方吁警惕“幸运抽奖”

（早报讯）诈骗手法层出不穷，以幸运抽奖为饵的新电话诈骗手法开始在本地出现，警方呼吁公众提高警惕。

警方今天（8月23日）发文告，描述骗子如何进行这类幸运抽奖诈骗案。

警方指出，近期一名受害人接到了来自国外的陌生电话，告诉他赢得幸运抽奖的消息。受害人随后被指示通过聊天应用WhatsApp联系一个新加坡号码，而在这时，该号码告知受害人，他赢得名为“新加坡电话号码Whatsapp抽奖（Singapore phone number WhatsApp lucky draw）”的幸运抽奖。

骗子过后还“有模有样”地拍下一张写下受害人名字的“支票”照片传给受害人并索取他的银行帐号号码。在此案中，当该受害人拒绝领奖，骗子便威胁向警方举报，并向受害人发送印有身穿制服警察的照片加以恐吓。

案中受害人为了不惹麻烦，最后照骗子指示通过Singtel Dash应用转账，支付各种“相关费用”。受害人在过程中还一度收到指示，联络一名自称是我国“警方人员”的陌生人。

警方呼吁公众，别慌、别信、别给。

公众可拨电1800-255-0000或上网向警方提供骗案线索，也可以拨电1800-722-6688或上网了解防范罪案的知识。