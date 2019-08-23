SMRT巴士公司和五机构合作 为特需乘客提供更多协助

（早报讯）下个月启用的义顺综合交通中心设有为失智症患者和视障者等特需乘客所需的包容性设施和服务，SMRT巴士公司所有前线职员和巴士车长接下来也将接受培训，以更好地为特需乘客提供协助。

负责管理义顺综合交通中心的SMRT巴士公司今天（8月23日）同护联中心以及四个社区服务机构签署合作备忘录，它们分别是新加坡失智症协会、新加坡导盲犬协会、残疾人士福利协会，以及新加坡视障人士协会。

在该备忘录下，各方将通过分享彼此的经验和专业知识来改善和提供更具包容性的服务，让残疾人士和失智患者在乘搭公共交通时能享有更好的服务。

目前，有五名SMRT巴士的全职培训员完成由护联中心、新加坡导盲犬协会及残疾人士福利协会举办的培训课程，并且已负责培训近40名前线人员和巴士车长。

长达约一天的培训课程将涵盖如何辨识失智症患者及协助他们与家人联系，以及如何向其他乘客讲解导盲犬的用途等。课程将在义顺综合交通中心进行，SMRT巴士所有前线职员和巴士车长下来将陆续接受培训。

作为本地第10个投入运作的综合交通中心，这里也设有多个包容性设施，如无障碍的下车处、设有座位的优先排队区、育婴室、供特需人士休息的房间，以及“爱心相助站”等。