后年起 母语辅助计划扩大到各小学

（早报讯）从后年起，在24所小学试行的母语辅助计划将扩大到所有小学，让学习能力较弱的的小三学生以五到八人的小班形式学习。2022年起，获益学生也包括小学四年级生。

教育部长王乙康今天出席母语学习论坛时透露这项计划。他指出，教育部去年在14所小学试行华文辅助计划，以及在10所小学试行马来文或淡米尔文辅助计划，取得良好的进展。根据新加坡华文教研中心进行的调查，试行计划的学生的踊跃度更高。学生对学习华文更有信心。教师也发现，学生更积极参加课堂活动，并使用母语。

“对母语辅助计划的正面反馈让我们更坚信，那些认为无法学习母语的学生，我们也能给予他们支援，快乐且有信心地学习语言……希望家长与教师和校方合作，支持年轻一代应用母语。多与他们以母语交谈，家长多以母语交谈，孩子听到的词汇更多，就更有可能掌握语言。我们要打造一个环境与文化，鼓励每个人终身学习语言。”

与此同时，为了鼓励对母语有兴趣的学生深入学习，开办语文特选课程的中学也通过直接收生计划扩大生源。学生申请踊跃，15所中学今年共收到约750份申请。

王乙康指出，申请者来自160所小学，他们有兴趣以母语修读文学，参加演讲、讲故事、写作等活动。他希望，这些学生能通过直接收生计划入学，修读语特。

今年5月，教育部宣布将在15所中学开办语特，其中九所开办华文语特。

第八届母语学习论坛为期一天，今天在新达新加坡会展中心举行至晚上8时，入场免费。