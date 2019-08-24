教育部检讨中学母语课程 后年推出新课程

（早报讯）后年起，教育部将分阶段推出新的中学母语课程与课本，新教材将增添更多元化的故事、包括以四大名著为篇章题材，同时通过时事类与现代文本、借助科技学习，旨在让学习母语更实用且有趣。

为推展2010年母语检讨委员会倡议的“乐学善用”教学愿景，教育部于2015年分阶段推出新的小学母语课程与“欢乐伙伴”系列课本。首批使用“欢乐伙伴”系列课本的学生后年升上中学时，将使用新的中学教材。

贸工部兼教育部高级政务部长徐芳达今天在母语学习论坛致辞时指出，于2015年推出的小学母语课程旨在加强学生的听说读写能力。自课程推出后，所获的反馈良好，教育部也将检讨中学课程，在后年推出新课程。

新教材的其中一个特点是融入更多的文化鉴赏元素。“我们希望学生不仅仅是学习语言，也通过母语学习了解文化，借此认识新加坡与世界……我们可通过课程培养学生的能力，促进学生对节庆、传统、建筑和流行文化如新谣的讨论。”

第二个特点是利用现代文本和时事材料丰富学生的学习，让他们认识母语在全球化社会的实用性。

第三，新教材将增添更多故事，根据学生反馈，选择不同类型、能吸引年轻一代的故事。“学生也必须接触古典文本，以更好地了解母语学习、价值观与文化的改变。华文教材就选用四大名著如《西游记》、《水浒传》等的题材。我们希望借此鼓励学生阅读原著和其他以母语创作的文学作品。”

第四，母语课程将融入更多科技学习元素，例如通过“学生学习平台”为教师和学生提供更多资源。教育部也计划针对本地学生推出电子华文字典，协助学生认字、建立他们的词汇库。