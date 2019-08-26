人力部发现439家公司有安全隐患

（早报讯）人力部对建筑业、制造业以及餐饮业等常发生滑倒、绊倒和跌倒事故的近500家公司进行突击检查，发现多达439家公司具有安全隐患。

当局对这些公司采取了876次执法行动，除了发出四个停工令之外，也开出144张销案罚单，罚款金额总值16万4000元。

人力部在今年6月3日至7月19日展开的为期七周的突击检查中发现，这些公司主要违规行为包括未将使用过的工具放回原位、地面湿滑或破损，以及未曾安装防滑垫和设立指示牌等。

国家发展部兼人力部政务部长扎吉哈星期一（8月26日）下午为厨房工作场所安全与卫生论坛开幕时也指出，滑倒、绊倒和跌倒事故（简称滑绊跌）占过去四年发生的工作场所意外三成，受影响的员工每年也超过3000人。

扎吉哈透露，今年上半年发生的这类事故相比去年同时期增加了6％，从去年的1744起增加至1844起。

他说：“事故发生的增幅令人担忧，特别是对酒店和娱乐业而言，因为滑绊跌一直都是员工最常见的受伤原因。”

扎吉哈也说，酒店和娱乐业中的滑绊跌接近一半发生在厨房，而其中高达八成发生在高峰时期。

他说：“人们想尽快完成工作的时候，就容易出现安全漏洞。当安全和卫生隐患没有妥善处理时，后果有可能是致命的。”

扎吉哈指出，今年1月曾经发生过一起厨房滑倒事故，滑倒的员工无意中抓住滚烫的油锅，最后导致热油泼到她的身上。这名员工全身烧伤80％，最终因伤势过重而死亡。

他说：“这提醒我们要注意厨房环境中的安全隐患，以及实施有效预防程序的必要性。”