DFS烟酒免税店明年6月关闭

（早报讯）免税店DFS集团入驻樟宜机场近40年后，将在明年中撤出烟酒特许经营的业务。

DFS的烟酒免税店将在现有租约到期后，于2020年6月关闭，让位给新租户。据《海峡时报》报道，上百名员工预料会失业。

樟宜机场集团最新的招标活动刚于昨天结束。作为机场最大且合作最久的租户，DFS却出乎预料的，没有竞标新的特许经营权。

空侧特许经营部集团高级副总裁张秋云受询时说，DFS集团在过去的38年是机场的重要伙伴。

“对于他们决定退出，我们虽然感到失望，但也会和他们紧密合作，确保新业者能顺利接手烟酒的特许经营权。”

张秋云透露，集团已收到多份竞标书，并将开始评估各家业者的提案，希望在今年底之前决定竞标得主。

租约条款将涵盖18家店面，散布于樟宜机场四个搭客大厦超过8000平方公尺的零售空间，并为期六年，从2020年6月9日至2026年6月8日。

DFS在媒体声明引述主席兼总裁布伦南（Ed Brennan）说，集团是在经过慎重考虑后，决定不竞标以保留在樟宜机场的烟酒特许经营权。

他补充说，这是基于集团作为樟宜机场目前的特许经营业者，对商业环境的独特理解。“具体而言，在地缘政治不明朗的全球背景下，（新加坡）改变有关烟酒销售的规定，意味着留在樟宜机场并不是一个经济上可行的选项。”