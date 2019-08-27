SMRT财团标得汤东线地铁零售业务

（早报讯）由SMRT领导的财团及一家在中港机场和地铁有业务的香港上市公司，分别标得了汤申—东海岸线的地铁零售和广告业务经营者合约。

这是陆路交通管理局首次把地铁线的非车资业务外包出去，这两项合约预计将在未来16年里，带来超过1亿6400万元的非车资收入。

陆交局指出，这比现有的非车资收入明显增加许多，进而显著改善汤申—东海岸线（简称汤东线）长期的财务可持续性。

陆交局正探讨把外包框架扩大到其他交通资产的零售与广告业务，包括其他地铁线、巴士、巴士转换站或公路及行人基础设施，以进一步增加整体的非车资收入。

陆交局星期二（8月27日）发文告宣布，以2400万元的特许经营费（concession fee），把汤东线的地铁零售业务合约颁发给SMRT Experience领导的财团，其成员包括东日本铁路公司子公司JR East商业发展东南亚公司，以及职总平价合作社全资子公司Alphaplus Investments。

汤东线广告业务合约则由Asiaray媒体集团，以超过1亿4000万元特许经营费标得，该集团在中国大陆和香港有25年经营机场和地铁广告业务的经验。共有七家海内外公司参与了上述投标。

全长43公里的汤东线预计今年底开始分阶段启用。