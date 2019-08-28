更多家庭可享育儿津贴 每月3元就能托儿

（早报讯）为帮助国人负担育儿费用，明年1月起，职业母亲可享有额外育儿津贴的家庭收入顶限将从目前的每月7500元大幅增加至1万2000元，各收入阶层的津贴也会增加。这意味着一个月入3000元的家庭每月可能只须支付3元，就能全天托儿。

李显龙总理日前在国庆群众大会宣布让多3万户家庭获得学前教育的额外津贴。配合这项宣布的新一轮结婚与生育配套措施今天公布，幼儿培育署也提供更多细节。

其中，家庭月入3000元或以下的家庭，在300元基本津贴后，额外津贴从400元增加到467元，也就是总津贴额是767元。由于五所主要业者（Anchor Operator）的每月收费限制在770元，这类家庭每月只须支付3元托儿费。如果是托婴费，他们每月只须支付54元。

每月收入1万2000元的家庭，之前无法获得任何津贴，今后获得80元额外托儿津贴后，每月只须支付390元托儿费。如果是托婴费，每月扣除40元额外津贴后，只须支付724元。

另外，幼稚园学费援助计划（简称KiFAS）的6000元月入顶限也同样调高至1万2000元，但津贴额有不同算法。

额外津贴的其中一个条件是母亲必须每个月工作至少56小时，包括全职，兼职和自由职业者。那些没有工作的母亲如果正在找工作或生病或需要照顾亲人，也能申请津贴。

幼儿培育署也计划在2021年稍微调低伙伴业者计划（Partner Operator）的收费顶限，并在2025年将所有政府资助学前教育中心的收费调低至300元左右。

此外，明年1月1日及之后出生的新加坡公民新生儿，申请护照无需支付手续费。

家长必须在孩子1岁生日之前上网提呈护照申请，才能豁免手续费。

目前护照申请费是70元。有关详情今年内公布。