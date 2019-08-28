政府取消人工受孕的45岁年龄限制

从明年起，政府将取消人工受孕的45岁年龄上限，同时也不再限制妇女能进行辅助生殖技术的次数。

卫生部对于使用辅助生殖技术（Assisted Reproduction Technology，简称ART）的妇女一直以来设有的年龄限制，45岁以后就不能再尝试。辅助生殖技术包括人工受孕（IVF）和单精子卵胞浆显微注射（Intra-cytoplasmic Sperm Injection，简称ICSI）等。

然而随着医疗科技进步，辅助生殖技术更加安全，进行辅助生殖技术的45岁以上妇女的医疗风险显著减少，因此卫生部决定取消年龄限制，也取消能进行辅助生殖技术的次数限制。

政府也首次决定资助宫腔内人工授精，但妇女必须在40岁之前开始进行。夫妇在公共机构进行此程序时可获得高达75%的资助，每次治疗的津贴多达1000元，最多三次。

另外，全国儿童免疫计划的所有八种疫苗将获得政府津贴，这意味着目前在综合诊疗所不受津贴的肺炎链球菌疾病（pneumococcal disease）和预防子宫颈癌的人类乳头状瘤病毒（HPV），往后也能获得津贴。除了到综合诊疗所注射这些津贴疫苗，孩童未来也能到CHAS家庭诊所注射，让注射疫苗更便宜和方便。