维文：我国下来更积极与马国州级别领导互动

（早报讯）新加坡领导人下来将尽量突破主要只与马来西亚联邦政府级别领袖和官员互动的模式，而更积极地访问各州。外交部长维文医生一改一般访问吉隆坡的行程，选择到马来西亚有“米都”之称的吉打州首府亚洛士打，就是希望起带头作用，在各州推动不同领域的发展之际，寻求适合新加坡的合作机会。

其中，他星期四（8月29日）与吉打州苏丹端姑沙烈胡丁和吉打州务大臣慕克力会面时，就谈及新加坡和吉打州如何能在州内的居林高科技园区（Kulim Hi-Tech Park）发展方面，扮演重要作用，尤其是分享在物流方面的经验。

维文也邀请苏丹和慕克力访问新加坡。他在会晤后接受新加坡媒体访问时透露，他相信吉打州领导人与执行委员会成员等下来几个月就会到访，届时双方可以在此次初步会晤中讨论的基础上，进一步探讨合作。

吉打近期正筹备兴建以货运机场为定位的居林国际机场。根据马国媒体星期四报道，该机场传面积达17公里，是槟州国际机场的五倍多。

维文指出，此次对马国州层级政府的访问只是第一步，下来还会有更多类似访问。“我认为过去我们与它们的互动不够，不管是民间或商业交流，或是领导层方面的接触也好。但如果你看吉打对经贸投资方面的关注，如旅游、高科技发展，以及农业，这些领域我们都能够找到合作机会的，这里存在商机。”