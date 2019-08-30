滨海花园庆中秋现场直播

迈入第七届，“滨海花园庆中秋”作为本地最盛大的中秋灯会，今天（8月30日）拉开序幕。今年配合新加坡开埠200周年，主办方希望带出代代相传的意味，决定以“传承”（Legacies）为主题，展出14个以华族传统文化为题材的巨型灯饰，让公众观赏之余，体验阖家团圆的天伦之乐。

位于金园（Golden Garden）的“武龙戏珠”是最“热情”的灯饰。象征力量和幸运的巨龙盘旋而舞，形成六扇拱门，迎接访客的光临并将他们包围起来夹道祝福。

最高的灯饰是12米的“山明水秀”。它模拟了水墨画中的山水之色，让人沉浸在清幽的高山流水之中。“文”景看完，转眼就是“武”景，一旁的“武山徒步”展现传统武人沉浸在山水之中，修行磨练的英姿。两个灯饰漂浮在蜻蜓湖（Dragonfly Lake）上，长达逾120米，共同构成滨海湾花园历年来最长的灯展。

今年的“滨海花园庆中秋”由滨海湾花园主办，新加坡报业控股华文媒体集团、人民协会、SMRT Experience、新加坡科技设计大学，以及新加坡赛马博彩管理局协办。

活动从8月30日举行到9月15日，开放时间是晚上7时至11时，入场免费。

现在就随记者到现场去逛中秋灯会。