上半年诈骗案件增四成 电子商务诈骗居多

（早报讯）由于诈骗案件层出不穷，导致今年上半年本地罪案上升7%至1万6745起案件，若排除诈骗案则上半年犯罪率只比去年同期上升0.5%。

根据警方今早公布的上半年的犯罪数据，在各种诈骗行为当中，警方接获最多投报的是电子商务诈骗，随着网购行为越来越普及化，今年上半年的电子商务诈骗案增加42%至1435起，被骗金额暴涨四成至120万元。

此外，非法放贷的问题也日趋严重，贷款诈骗的案件数量在上半年翻倍增至692起，涉及金额增加228%至220万元，是上升率最快的诈骗行为。

本地10大诈骗行为的案件数量从去年同期增加40%至3591起，诈骗金额高达8310万元。其中电子商务诈骗、贷款骗案、性服务诈骗和网络爱情骗子的案件占了80%，是本地四种最普遍的诈骗行为。

这四大诈骗行为共骗走了2160万元，比去年上半年的1370万元多出58%。

若细看这四种诈骗行为所涉及的金额，每一个组别都超过百万元，相比之下，去年上半年只有网络爱情骗案的金额是在百万以上。

至于被骗金额最多的诈骗行为，网络爱情骗子仍然摇摇领先，在今年上半年骗走了1710万元，最高金额的单一个案达到约242万元。

警方指出，一旦受害者把钱转账给了骗子就很难追得回，所以提醒民众在进行电子转账时必须保持警惕，避免跌入诈骗圈套。

为加强打击诈骗行为的力度，商业事务局在今年6月18日成立反诈骗中心（Anti-Scam Centre,简称ASC）设立反诈骗中心，与银行和网商密切合作解决诈骗问题。

反诈骗中心在过去两个月接获1047起案件，涉及的损失款额总共约240万元，其中警方成功冻结815个可疑户口，取回84万元，也就是约35%赃款。