翡翠山新加坡女子学校旧校舍或获保留

（早报讯）市区重建局有意保留新加坡女子学校旧校舍位于翡翠山路的三栋建筑，发展为文化和生活时尚用途设施，配合政府重新打造乌节路的计划。

有超过100年历史的新加坡女子学校（早期称新加坡华人女子学校）由宋旺相、林文庆为首的海峡华人知识分子于1899年创办，推动华人女子教育。位于翡翠山的校舍于1926年正式投入运作，学校于1994年搬迁到杜尼安路（Dunearn Road）现址后，旧校舍保留至今，目前由国际学校采士华国际学校（Chatsworth International School）使用。

市建局在文告中指出，该局研究地段后建议保留旧校舍三栋历史最悠久的建筑，包括1925年建的主要大楼、1930年建的校长楼(Principal's House）以及1956年建的宋旺相楼。这三栋楼的建筑风格反映不同时代，对校史有意义价值。

市建局也指出，当局考虑民众的反馈，包括新加坡女子学校一组校友提呈的建议书。校友提议保留旧校舍，重塑用途，以重视地段的历史，并为地点注入新活力。当局在同校友、翡翠山利益相关者和公众讨论后，决定保留旧校舍的建筑。

由于地段靠近乌节路的主要交界处，市建局打算增添新的文化与生活时尚设施，让更多人能欣赏建筑的独特风格与历史。当局将与相关机构探讨发展点子，包括由新加坡女子学校校友提出的点子。