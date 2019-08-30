我国延长非繁忙时段列车间隔时间

（早报讯）我国地铁在非繁忙时段的列车间隔时间将延长，武吉班让轻轨系统非繁忙时段的间隔时间也可能延长。

香港和台北的地铁系统在非繁忙时段的列车间隔时间较长，以优化资源的使用，也减少对系统造成不必要的磨损而推高维修成本。基础建设统筹部长兼交通部长许文远认为，我国也可更积极管理非繁忙时段的列车间隔时间，在载客量低时延长间隔时间，载客量增加时让列车穿行较频密。

许文远今天（8月30日）下午到盛港地铁车厂出席活动。他致辞时指出，地铁服务的需求并非全天都一样，有分繁忙时段也有非繁忙时段。当局正向外国专家学习如何更好地调整地铁穿行频率，以更好地匹配乘客需求。

他举例说，香港地铁系统在非繁忙时段，大部分列车都是最长每八分钟来一趟，有的甚至长达14分钟。台北地铁也一样，非繁忙时段的列车间隔时间可长达10分钟。

“我们对这种做法并不陌生。例如，樟宜机场线在非繁忙时段的间隔时间长达12分钟，大士西延长线的间隔时间也比东西线其他路段来得长。”

许文远说：“新捷运在非繁忙时段管理巴士间隔时间有丰富经验，我鼓励新捷运也在所经营的地铁线，试验适应式间隔时间管理……更好地匹配供需 ，应该会带来更好的客户服务。我相信SMRT也会要这么做。”

目前，地铁非繁忙时段的间隔时间是五分钟。