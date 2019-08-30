维文：都处社会过渡期 新马未来取决于双边关系维系

（早报讯）新加坡和马来西亚社会正处于重要的过渡期和反思阶段。外交部长维文医生为马来西亚独立62周年献上祝贺之际，同时重申新马两国是永远的邻居，即便不时必须面对一些棘手的问题，两国的未来还是取决于是否能和彼此继续建立具建设性的关系。

8月31日是马来西亚的国庆日。维文在结束对马国吉打州和槟州的两天访问时，接受随行媒体采访。他形容此次工作访问非常有意义，有助于我国与邻国州层级的领袖建立良好关系，并且也提到新马两国的整体关系。

维文代表新加坡和新加坡人民，对马来西亚国民献上祝贺，并表示新加坡曾是马来西亚一部分，8月31日对我国来说也算是特殊的日子。他说：“我们刚庆祝54年国庆，并且在纪念开埠200周年。马来西亚则刚经历政治变化，眼前有许多挑战要克服，他们进入反思阶段，这也应该是国内展开坦诚和公开对话的时候。”

“同样的，新加坡社会也处于过渡期，我们也在进行这些对话。”

维文较早前接受媒体访问时，曾解释他这次一改一般访问吉隆坡或布城的马国行程，是要突破我国领导人较着重与马来西亚联邦政府级领袖互动的模式，更积极地访问马国各州。他今天（8月30日）与槟城州元首敦阿都拉曼阿巴斯和槟州首长曹观友会晤，并在会后透露，下来将到马来西亚东部访问，包括沙巴州和砂拉越州，也会到访柔佛州。