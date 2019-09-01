用危险武器蓄意伤人和涉毒 五男一女被捕

（早报讯）五名男子和一名女子因涉嫌使用危险武器蓄意伤人以及涉及毒品犯罪，被警方逮捕。

根据文告，警方和中央肃毒局过去两天（8月30日和31日）联手展开行动，逮捕了这六人。

警方在8月30日凌晨约1时25分接获报案，指两名年龄分别为24岁和26岁的男子在芽笼路一带被人用武器者袭击，受了重伤，送院治疗。

经过调查，勿洛警署警员确认了嫌犯的身份，并找出他们可能的所在位置。

警方在两天的联合行动中，逮捕了三名年龄分别为20岁、37岁和53岁的男子。

据悉，警方在东海岸公园辅路（East Coast Park Service Road）一带逮捕该名37岁男子时，也起获约318克的冰毒、241颗爱他死药丸、109克大麻、60颗埃利敏5号（Erimin-5）药丸、46克克他命、毒品器具、磅秤和5920元现金。

警方在惹兰苏丹一酒店客房内逮捕53岁男子时，起获约5克的冰毒和5颗爱他死药丸。肃毒局人员过后也在男子位于桥北路的藏匿处起获166克冰毒、75颗埃利敏5号药丸、25颗爱他死药丸、25克克他命、经改良的毒品器具和两台磅秤。

两名男子和一名女子（年龄介于20岁至32岁）则在另一次行动中因涉毒被捕。

32岁的女子和两名37岁及53岁的男子已经在昨天（8月31日）被控贩毒。警方目前正在对其他嫌犯进行调查。