榜鹅本月推出两个新的预购组屋项目

（早报讯）昔日榜鹅不仅是渔村，还拥有我国首个动物园，建屋发展局即将推出两个预购组屋项目，将榜鹅丰富的历史特色融入邻里设计。

建屋局今天发文告宣布，本月将在榜鹅尾濒水区推出Punggol Point Crown和第二阶段的Punggol Point Cove预购组屋项目，共有2724个单位供申购，预计2024年建好。

建屋局去年8月已经在榜鹅尾区推出Punggol Point Woods和第一阶段的Punggol Point Cove预购组屋项目，共2112个单位，订购率达98％。

新的Punggol Point Crown项目首次打造穿梭于全区的文化遗产步道（heritage walk），介绍早年榜鹅动物园的趣味知识、饲养过的动物等。

沿海而建的第二阶段Punggol Point Cove则会展现榜鹅从渔村到渔港的甘榜面貌，组屋设计将形成独特的波浪状，也会以多道空中天桥相连接，打造更多社区互动空间。

本轮组屋销售活动详情将在稍后公布。原定上个月展开的预购组屋销售活动延至本月，是因为购买新组屋和转售组屋的首次购屋者将可获得更多援助，政府会在本月公布详情。