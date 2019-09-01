李总理：关爱乐龄大使是政府重要联系管道

（早报讯）关爱乐龄办事处下的关爱乐龄大使协助打造更关爱、和谐的社会，他们通过家访协助年长者应付生活所需，是政府展开联系的重要管道。

关爱乐龄办事处（Silver Generation Office，简称SGO）今天举行成立五周年庆祝午宴。李显龙总理中午出席活动并致辞时说，关爱乐龄大使扮演更精专的职责，向年长者解释健保政策，也通过个性化的人际接触，与年长者建立联系。这与在更广泛层面进行基层工作的人民协会、居民委员会和邻里委员会相辅相成。

关爱乐龄办事处的前身是建国一代办事处（Pioneer Generation Office），2014年政府推出建国一代配套时负责向建国一代讲解配套内容。去年，办事处更名为关爱乐龄办事处，并并入护联中心（Agency for Integrated Care），让年长者的需求能与各项社会服务更无缝对接。

目前约有3000名关爱乐龄大使。政府推出立国一代配套后，他们也肩负起与立国一代接触的重任。他们在短短五个月内已联系14万名立国一代国人。

关爱乐龄办事处目前除了与其他政府机构联手在网上和通过手机应用推出更多信息，也正研发一款立国一代电子卡，方便携带。

约2800名关爱乐龄大使、社区伙伴、基层组织顾问和基层领袖出席今天的午宴。当局也首次设立“关爱乐龄大使服务奖”和“模范关爱乐龄大使奖”，表扬大使们的杰出贡献。