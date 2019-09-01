李总理要求“网络公民”撤下具诽谤性文章和面簿贴文

（早报讯）时政网站“网络公民”被指复述李玮玲医生针对欧思礼路38号故居对李显龙总理所做的虚假指控，李总理新闻秘书张俪霖今晚（9月1日）6时代表总理向网站主编许渊臣发信，要求他立刻撤下相关网络文章和面簿贴文，并在三天内刊登道歉文和承诺不再重复类似指控，否则李总理将通过律师提告。

“网络公民”（The Online Citizen）是在8月15日发表了一篇评论文章，内容围绕总理夫人何晶在个人面簿页上转载的短文。

张俪霖说，“网络公民”的这篇文章和相关面簿贴文，复述了针对李总理的几项虚假指控，而这些指控是他的妹妹李玮玲医生早前提出的。

尤其是，文章和贴文声称李总理误导了他的父亲，即已故的李光耀先生，让他以为新加坡政府已将欧思礼路38号列为古迹，而李光耀保留有关拆除故居的指示是徒劳的。李总理因此被指让原本想要拆除故居的李光耀，考虑拆屋以外的其他替代方案，并修改遗嘱将故居留给李总理。

张俪霖说，这些指控是毫无根据的。2017年7月，在李总理的弟妹提出类似指控，并指责李总理及其政府滥用职权后，李总理已在国会上就这些事项作了充分解释。

“他（李总理）重申，李光耀先生的个人意愿是，在他去世后拆除欧思礼路38号。然而，在听取内阁一致意见、认为该产业不应被拆除后，李先生最终接受了政府有可能出于公共利益而保留该产业。他因此愿意灵活处理和考虑拆屋以外的选项。在其他家人知情的情况下，他批准了重建或翻新欧思礼路38号以拆除内部私人空间的计划。”

张俪霖指，文章和贴文也做出其他虚假指控。其中一项虚假指控是，李光耀在2013年底得知欧思礼路38号事实上并未被列为古迹后，取消了李总理作为遗嘱执行人和受托人的权利。

“事实是，李光耀先生自2011年起就没有在任何一份遗嘱中，将李总理列为遗嘱执行人和受托人。李光耀先生向李总理解释，如果政府收回故居，而李总理的弟妹对赔偿问题提出异议，他不想让李总理的处境为难。”

张俪霖说，这些出现在文章和贴文中的指控是具有诽谤性的。李总理至今选择不起诉他的弟妹，不应被他人曲解为准许自由复述和散播对总理所做的诽谤性指控。总理必须公开反驳和处理这些对他品格的诋毁性攻击，如有必要也会采取法律行动。

总理限定“网络公民”即刻撤下相关文章和贴文，并在三天内，即不迟于9月4日，刊登毫无保留及全面的道歉，及承诺不再在网站和面簿页面上刊登相关指控。

张俪霖说，“网络公民”如果不遵照上述要求，李总理别无选择， 只能委以律师行使他的所有法律权益。

“网络公民”已在今晚约7时15分撤下这篇网络文章。