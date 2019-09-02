OneMap明年增设3D地图功能

（早报讯）公众日后将能通过土地管理局互动地图OneMap查询附近的超级市场和咖啡厅地点等，也能在购买新房子时采用新的3D地图功能，查看特定楼层的风景及周围设施等。

总理公署部长兼财政部及教育部第二部长英兰妮今早在首届“新加坡地理空间周”的开幕礼致辞时，宣布土管局互动地图OneMap的两项新功能。

土管局与运用地理位置信息的社交网络公司Foursquare合作，将私人领域的数据融入OneMap中，让公众除了能通过该地图寻找托儿所、政府建筑和学校等，也能用来搜寻附近的超级市场和咖啡厅等休闲场所。

安卓（Android）手机用户可从即日起开始使用这项新功能，苹果iOS手机用户则可在本月底前使用。

另外，土管局也将把OneMap从现有的2D版本升级至3D版本，相信是亚洲首个3D开放源码（open source）的全国地图。

OneMap的3D地图预计在明年底推出，首先开放给开发商采用。

当局在初步阶段将着重于房地产业，目前已同“地理工坊”（GeoWorks）的起步公司MOGUL.Sg合作，在公司的房地产网站上采用OneMap 3D地图。

该公司的首席商务官钟尭鏸（47岁）受访时说，采用3D地图能让公众在房地产网站寻找房子时，根据更详细的要求寻找理想单位，例如想要单位面向自然保护区或公园等，也能通过地图参考选定楼层的风景，以及房子与附近设施或学校的步行距离等。