研究：幼年先接触福建话不影响英语能力

（早报讯）新加坡国立大学文学暨社会科学院心理学系的一项研究发现，自幼学习并使用福建话并不会影响长大后对英语的掌握。

该研究由国大心理学系副教授勒埃辛（Leher Singh）主持，在去年上半年针对34名年龄介于19岁至22岁的本地大学生进行了全面的语言测试，并发现在幼年讲福建话并不会影响长大后的英语能力。

在被研究的34名大学生中有一半从小由讲福建话的祖父辈照料而，因此至少在幼年时期能听懂并讲福建话。但随着长大后使用福建话的机会越来越少，现在都已渐渐淡忘。另一半则从小只接触过英语和华语，对福建话一窍不通。

研究对象接受了若干英语和福建话能力测试。结果显示，学习福建话不但不会对孩子日后英语掌握能力产生负面影响，反而更能培养他们的语言交流能力，甚至在未来能更容易重拾福建话。

勒埃辛强调，对于幼儿来说，与其纠结于为孩子选择一种语言，真正的与人交流才是培养孩子们语言能力的重中之重。实际上，若把照顾孩子的责任交给外籍女佣却又不让他们有语言交流，才会真的拖慢孩子们语言发展的速度。与其这样，不如让祖父辈照顾，这样不仅能鼓励孩子们和人交流，更能学到一种方言。

她也相信哪怕起点不同，大部分儿童在与人交流的过程中都能进一步打磨自己的语言能力，父母不需过虑。