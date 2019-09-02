跨岛线环境评估：“直透”或“绕道”自然保护区皆可行

（早报讯）今天出炉的地铁跨岛线第二阶段环境影响评估报告显示，不论是深入地底下穿过中央集水地带自然保护区，或是绕道沿着自然保护区边缘底下兴建，这两条路线在技术上皆可行，对环境造成的影响也是可以采取缓解措施来妥善管理的。

陆路交通管理局强调，当局还未对采用哪条路线做出决定，除了环境影响评估，政府在决定最后路线时，也会考虑其他因素，如交通衔接性、车程时间、成本，以及对屋主和乘客的影响。

全长约50至60公里的跨岛线（Cross Island Line，简称CRL）第二阶段的环境影响评估报告，今天下午刊登在政府电子宪报上，并在接下来一个月开放给公众查阅和提供意见。

陆交局说，这项详尽的评估报告显示，不论是“走直”或“绕道”，地铁隧道挖掘工程都可通过采取全面的缓解措施和监测计划，妥善管理对环境的影响，包括把施工地点和通风建筑设在自然保护区外围。

此外，由隧道和地下建筑专家组成的国际咨询小组，也检讨了两条路线的工程方案，并得出结论，指只要采取控制措施，两条路线都是安全的。 深入地底穿过自然保护区兴建的直透路线，全长约四公里，其中两公里隧道将直接建在麦里芝底下。这段隧道可深达约70米（相等于25层楼组屋），全程在坚硬的花岗岩石层挖掘，可减少施工造成的震动及避免土壤移动。

另一条“绕道”路线则沿着自然保护区边缘而建，全长约九公里，隧道深约45米，但须避开地底下主要设施如环线隧道、汤申—东海岸线隧道、深隧道阴沟系统及高压电缆隧道等。根据早前的报道，估计有关开支将因此显著增加20亿元。

陆交局强调，不论选择哪条路线，当局都会按照评估报告所建议的，采取全面的缓解措施来减低对环境的影响，包括不会在自然保护区地面上施工，或建造任何建筑结构。